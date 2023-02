Dieter Hallervorden: Der Pool und seine Ehefrau halten ihn fit

Vor allem dank Dieter «Didi» Hallervordens (87) infantiler Heiterkeit mutet es beinahe unglaublich an, dass der Komiker und Schauspieler in diesem Jahr 88 Jahre alt wird. Dass er auch in diesem Alter noch fit wie ein gut eingelaufener Turnschuh ist, kann jedoch nicht als Zufall bezeichnet werden, wie er im Gespräch mit der «Bild am Sonntag» erzählt. Sein Jungbrunnen-Geheimnis: ein allmorgendlicher Kampf gegen den «inneren Schweinehund» und die Liebe zu seiner 30 Jahre jüngeren Ehefrau Christiane (57).