DJ Diplo schwärmt nach gemeinsamer Pilates-Stunde von Chris Martin

Auch die Stars selbst sind manchmal von einer Begegnung mit einem anderen Star fasziniert. So etwa Diplo (46), der kürzlich eine Pilates–Stunde mit Coldplay–Frontmann Chris Martin (48) besuchte und anschliessend in den höchsten Tönen von ihm schwärmte. «Habe gerade Pilates mit Chris Martin gemacht. Und ich glaube, er ist vielleicht der angenehmste Mann der Welt», schrieb der DJ sichtlich beeindruckt von Martins Persönlichkeit am Donnerstag auf X.
Und damit nicht genug: Diplo beschreibt auch kleine Gesten, die ihm nachhaltig imponiert haben. «Wir haben nach der Stunde eine Plank gemacht und dann ist er die Treppe des Parkhauses heruntergegangen, hat über das Leben gesprochen, den Müll anderer Leute aufgehoben und ist mit Helm lächelnd mit dem Fahrrad zu seinem Studio gefahren», so der Musiker weiter.
Fans sind begeistert von Diplos Anekdote
Fans zeigen sich auf der Plattform begeistert von der Anekdote: «Es ist cool, wenn die Arbeit von Künstlern widerspiegelt, wer sie sind und wie sie leben», kommentiert etwa ein User. «Er klingt wie ein ganz normaler Typ. Sehr erfrischend, dass er keine Promi–Attitüde hat», schreibt ein weiterer.