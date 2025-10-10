DJ Diplo schwärmt nach gemeinsamer Pilates-Stunde von Chris Martin

Und damit nicht genug: Diplo beschreibt auch kleine Gesten, die ihm nachhaltig imponiert haben. «Wir haben nach der Stunde eine Plank gemacht und dann ist er die Treppe des Parkhauses heruntergegangen, hat über das Leben gesprochen, den Müll anderer Leute aufgehoben und ist mit Helm lächelnd mit dem Fahrrad zu seinem Studio gefahren», so der Musiker weiter.