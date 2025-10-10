Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. DJ Diplo schwärmt nach gemeinsamer Pilates-Stunde von Chris Martin
Fans begeistert

DJ Diplo schwärmt nach gemeinsamer Pilates-Stunde von Chris Martin

DJ Diplo schwärmt nach einer gemeinsamen Pilates–Stunde von Coldplay–Frontmann Chris Martin. Eine niedliche Anekdote des Treffens begeistert seine Fans.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Diplo und Chris Martin haben gemeinsam eine Pilates-Stunde besucht.
Diplo und Chris Martin haben gemeinsam eine Pilates-Stunde besucht. imago/MediaPunch / Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Auch die Stars selbst sind manchmal von einer Begegnung mit einem anderen Star fasziniert. So etwa Diplo (46), der kürzlich eine Pilates–Stunde mit Coldplay–Frontmann Chris Martin (48) besuchte und anschliessend in den höchsten Tönen von ihm schwärmte. «Habe gerade Pilates mit Chris Martin gemacht. Und ich glaube, er ist vielleicht der angenehmste Mann der Welt», schrieb der DJ sichtlich beeindruckt von Martins Persönlichkeit am Donnerstag auf X.

Und damit nicht genug: Diplo beschreibt auch kleine Gesten, die ihm nachhaltig imponiert haben. «Wir haben nach der Stunde eine Plank gemacht und dann ist er die Treppe des Parkhauses heruntergegangen, hat über das Leben gesprochen, den Müll anderer Leute aufgehoben und ist mit Helm lächelnd mit dem Fahrrad zu seinem Studio gefahren», so der Musiker weiter.

Fans sind begeistert von Diplos Anekdote

Fans zeigen sich auf der Plattform begeistert von der Anekdote: «Es ist cool, wenn die Arbeit von Künstlern widerspiegelt, wer sie sind und wie sie leben», kommentiert etwa ein User. «Er klingt wie ein ganz normaler Typ. Sehr erfrischend, dass er keine Promi–Attitüde hat», schreibt ein weiterer.

Von SpotOn vor 51 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#chris martin
#coldplay
#Diplo
#Pilates
Mehr anzeigen