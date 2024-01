Dr. Alexa Iwan: So gelingt ein gesunder Jahresstart für Familien

Sich gesünder zu ernähren, diesen Vorsatz fassen viele Familien Jahr für Jahr von Neuem. Warum fällt es vielen so schwer, den Vorsatz in die Tat umzusetzen?

Dr. Alexa Iwan: Weil der Vorsatz «Ich möchte mich 2024 gesünder ernähren» vollkommen inhaltsleer beziehungsweise unkonkret ist. Damit Vorsätze umsetzbar werden, muss man sie konkretisieren. Also das grosse Ziel in kleine Schritte zerlegen. Das heisst in diesem Fall sich selbst fragen: Was genau möchte ich tun, um dieses Ziel zu erreichen?