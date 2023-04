Einfrieren: Diese Lebensmittel eignen sich nicht dafür

Kartoffeln

Kartoffeln werden durch das Einfrieren ebenfalls matschig. Hinzu kommt, dass sich die darin enthaltene Stärke in Zucker umwandelt und die Knolle süsslich schmecken lässt. Davon ausgenommen sind Tiefkühlpommes oder -kroketten. Rohe Kartoffeln hingegen lieber in einem Leinenbeutel oder einer Holzkiste an einem dunklen, kühlen Ort aufbewahren. So bleiben sie monatelang frisch.