Entspannt durch die Feiertage: Tipps gegen den Weihnachtsstress

Erwartungen herunterschrauben

Die Erwartungen an das Fest der Liebe sind oft hoch. Und meist ist man es selbst, der die höchsten Ansprüche an sich stellt. Dabei fällt es den Mitmenschen oft nicht auf, wenn man statt 100 Prozent nur 80 investiert. Perfektionswahn sorgt für eine Menge Druck, entspannter geht es, wenn die Erwartungen heruntergeschraubt werden und dafür Selbstreflexion stattfindet: Was ist wirklich wichtig an den Feiertagen? Danach sollten die Prioritäten gesetzt werden.