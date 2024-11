Essen wie ein Gladiator: So ernährten sich die antiken Kämpfer

Bei «National Geographic» erklärten Forschende bereits vor einigen Jahren, Gladiatoren seien «pummelige Vegetarier» gewesen. Das meiste, was wir heute über das Leben der Gladiatoren in der römischen Antike wissen, stammt aus den Überlieferungen des Galenos von Pergamon, einem berühmten griechischen Arzt im 2. Jahrhundert. Ihm zufolge hätten sie sich hauptsächlich von Bohnen und Getreide ernährt, wobei beides oft als Mus oder Suppe serviert wurde. In einigen Berichten wurden Gladiatoren sogar als «hordearii» («Gerstenfresser») bezeichnet. Vor allem war die Ernährung der Gladiatoren also günstig und sättigend, und lieferte Energie.