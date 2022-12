Zehn weitere Kilo sollen folgen

Ex-Basketballprofi Shaquille O'Neal hat 20 Kilo abgenommen

Der ehemalige NBA-Star Shaquille O'Neal hat mit einer strikten Diät 20 Kilo abgenommen. Dabei sprach er letztes Jahr noch selbstironisch davon, seit seinem Karriereende 2011 nicht mehr wirklich in Form gewesen zu sein. Nun ist der 50-Jährige super in Form und will noch mehr.