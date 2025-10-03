Fluffige Kürbis-Whoopie-Pies mit Karamell-Kick

Wenn die Luft nach Zimt und Gewürzen duftet und die Tage kürzer werden, ist die perfekte Zeit für Kürbis–Whoopie–Pies gekommen. Diese kleinen Herbst–Leckereien vereinen samtige Aromen und den unverwechselbaren Zauber der Saison – ein Genuss, der das Zuhause sofort gemütlich macht.
Zutaten (für ein Backblech)
Für die Whoopie Pies:
450 g Kürbispüree
420 g Mehl (Type 405)
225 g brauner Zucker
180 ml neutrales Öl
2 Eier (Zimmertemperatur)
180 ml Buttermilch
3 TL Zimt
1,5 TL Ingwerpulver
3/4 TL Muskatnuss
1,5 TL Backpulver
3/4 TL Natron
3/4 TL Salz
Für die Frischkäse–Karamell–Füllung:
300 g Frischkäse (zimmerwarm)
150 g Butter
180 g Puderzucker
4–5 EL Karamellsauce (selbstgemacht oder gekauft)
1,5 TL Vanilleextrakt
1/2 TL Meersalz
Kochutensilien: Backblech, Handrührgerät, 2 grosse Rührschüsseln, Eisportionierer, Spritzbeutel, Kuchengitter
Zubereitung (85 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und ein grosses Backblech mit Backpapier auslegen. Das Kürbispüree mit dem braunen Zucker, Öl und den Eiern in einer grossen Schüssel cremig aufschlagen, bis eine glatte, orangefarbene Masse entsteht.
2. Die Buttermilch unter die Kürbismasse rühren. In einer separaten grossen Schüssel Mehl, Zimt, Ingwerpulver, Muskatnuss, Backpulver, Natron und Salz vermischen, dann portionsweise zur feuchten Masse geben und zu einem geschmeidigen Teig verrühren.
3. Mit einem Eisportionierer gleichmässige Teigportionen auf das Backblech setzen und dabei ausreichend Abstand lassen, sodass etwa 16–20 Küchlein darauf passen. Die kleinen Küchlein 12–15 Minuten goldbraun backen, bis sie beim leichten Antippen federnd nachgeben.
4. Während die Whoopie Pies abkühlen, für die Karamell–Füllung die zimmerwarme Butter mit dem Puderzucker schaumig schlagen. Den Frischkäse löffelweise unterrühren, dann die Karamellsauce und Vanilleextrakt einarbeiten. Das Meersalz verleiht der süssen Creme die perfekte Balance und hebt die Karamellaromen hervor.
5. Die vollständig abgekühlten Küchlein paarweise zusammensetzen, indem die cremige Karamell–Füllung zwischen zwei flache Seiten gespritzt wird. Sanft zusammendrücken, bis die goldbraune Creme seitlich hervorquillt und ihre süss–salzigen Aromen bereits verführerisch duften.
Anrichtetipps
Die Whoopie Pies auf einer rustikalen Holzplatte servieren und mit einer Prise Zimt bestäuben. Herbstblätter als Dekoration verwenden.
Getränkeempfehlung
Ein cremiger Baileys mit Zimt und geschäumter Milch unterstreicht die herbstlichen Gewürzaromen perfekt.
Ein Kaffee mit Vanillesirup rundet den Geschmack der Karamell–Creme ideal ab.
Rezeptvariationen
Für eine vegane Version Aquafaba statt Ei und veganen Frischkäse verwenden.
Mit einer Prise Cayenne im Teig wird die Süsse durch eine dezente Schärfe kontrastiert.