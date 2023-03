Der Frühling ist die Zeit der Neuanfänge und damit auch der ideale Moment, die Wohnung gründlich auszumisten und zu putzen. Am 20. März ist dieses Jahr der offizielle Frühlingsstart - rund um dieses Datum sollte es Staub, Dreck und Co. in den eigenen vier Wänden an den Kragen gehen. Aber wo fängt man am besten an? Und welche Ecken sollte man unbedingt auf dem Schirm haben? Ein Überblick.