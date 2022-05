Für ein strahlend weisses Lächeln: Die besten Tipps gegen gelbe Zähne

Viele Menschen legen grossen Wert auf gepflegte, weisse Zähne. Einige Lebensmittel aber auch so mancher Lebensstil sorgen allerdings für Verfärbungen. Was gelbe Zähne verursacht und wie man diese wieder hell bekommt, verrät Dr. Jochen Schmidt, zahnärztlicher Leiter des Carree Dental in Köln, im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.