Gadgets und Sicherheit: Fünf Tipps für den Start in die Grillsaison

Auch wenn viele Grillprofis darauf verzichten, ist er bei mir immer an meiner Seite: der Feuerlöscher. Es muss ja nicht einmal an einem selber liegen, dass es plötzlich zu einem Brand kommt. Technische Fehler oder Mängel können der Grund sein, dass plötzlich ein Feuerlöscher benötigt wird. Und aus diesem Grund steht bei mir immer einer bereit. Zumindest so weit entfernt, dass ich ihn in fünf bis zehn Sekunden griffbereit habe. Feuerlöscher kosten heutzutage auch nicht mehr die Welt und sind im Internet erhältlich.