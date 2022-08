«Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiss, was ich habe», teilte Hässler zuvor der «Bild»-Zeitung mit. Hässler gewann 1990 mit Deutschland die Fussball-Weltmeisterschaft in Italien. Seit 2019 ist er bei den Berlinern als Cheftrainer tätig. Auch in TV-Shows wie «Let's Dance» und im Dschungelcamp war er bereits zu sehen.