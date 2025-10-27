Gegen Arthrose und mehr: So essen wir unsere Gelenke gesund

«Ob Salate, Pilze oder andere pflanzliche Kost – eine basische Ernährungsweise kann sich durchaus positiv auf den Knorpel auswirken», erklärt der Orthopäde im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Besonders effektiv sei eine Kombination aus pflanzlicher Kost und gezielter Gewürz–Auswahl. So könne etwa Curry laut Studien gegen Entzündungen bei Knie–Arthrose helfen, während Kreuzkümmel dank seiner Inhaltsstoffe wie Eisen, Calcium und Kalium entzündungshemmend wirkt. Wichtig sei dabei allerdings Geduld – und Rücksprache mit dem Arzt.