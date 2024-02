Gemeinsames Backbuch: Ross Antony ist mit Mama Vivien auf Promo-Tour

Buch–Tour «rührt» Ross Antony und Mutter Vivien

Seit einigen Tagen sind die beiden auch gemeinsam auf Buch–Tour unterwegs durchs Land: «Meine Mama und ich sind ganz gerührt, wie lieb ihr seid», schwärmt der Schlagersänger in einem Instagram–Post. Dazu teilte er mehrere Fotos, die das Mutter–Sohn–Duo gemeinsam zeigen. Aber nicht nur Bücher haben die beiden in den letzten Tagen signiert: Am Freitag (23. Februar) stand auch ein Besuch des Semperopernballs in Dresden an! Antony führte die 82–jährige Vivien zu der prestigeträchtigen Veranstaltung aus – und sie hatte sichtlich Spass.