Genesung geht weiter: Papst Franziskus «ist guter Stimmung»

Bereits am Mittwoch hiess es in einem Statement des Vatikans, dass sich der «klinische Zustand des Heiligen Vaters in den letzten 24 Stunden weiter leicht verbessert» habe. Die in den letzten Tagen festgestellte leichte Niereninsuffizienz habe sich zurückgebildet und die am 25. Februar durchgeführte Computertomografie des Brustkorbs habe «eine normale Entwicklung des Lungenentzündungsbildes» gezeigt. «Der Heilige Vater setzt die Sauerstofftherapie mit hohen Flussraten fort; er hatte heute keine asthmatischen Atemwegskrisen», gab der Heilige Stuhl zudem bekannt. Trotz der leichten Verbesserung bleibe die Prognose «zurückhaltend».