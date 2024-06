Gesund oder gefährlich? Das passiert, wenn man kein Salz mehr isst

Deutschlands Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) verzichtet seit mehr als 30 Jahren sogar komplett auf zugesetztes Salz. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt schon lange vor einem übermässigen Konsum des Kristalls. Die WHO empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Natrium pro Tag zu sich zu nehmen – das entspricht etwa einem Teelöffel Salz. Damit ist aber nicht nur das Nachwürzen oder Salzen beim Kochen gemeint: Salz steckt in jeglichen herkömmlichen Lebensmitteln wie Brot, Milchprodukten, Käse oder Fleisch.