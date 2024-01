Gesund, süss und vielseitig: Spannende Fakten rund um die Kaki

Salat, Smoothie oder Snack

Die süssliche Frucht ist wie die meisten Obstsorten vielseitig einsetzbar. So kann sie als Snack dienen – in Spalten geschnitten oder halbiert und gelöffelt. In Smoothies, im Müsli oder im Obstkuchen macht sich die Kaki ebenfalls gut. Aber auch in herzhaften Gerichten lässt sie sich gut kombinieren – etwa in frischen Salaten oder im Gemüsecurry.