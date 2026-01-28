Schweizer Illustrierte Logo

Aromatische Winterküche

Gnocchi in Chicorée-Ricotta-Sauce

Gnocchi schmecken nicht nur mit der klassischen Tomatensauce. Mit rotem Chicorée und Ricotta wird das Gericht cremig, aromatisch und besonders lecker.

Dank der Ricotta-Sauce schmecken die Gnocchi angenehm cremig.
Dank der Ricotta-Sauce schmecken die Gnocchi angenehm cremig. marcomayer/iStock via Getty Images

Chicorée führt in der deutschen Küche oft ein Schattendasein, dabei entfaltet das Wintergemüse beim Braten einen angenehm nussig–milden Geschmack. Die leichte Bitternote harmoniert perfekt mit der samtigen Ricotta–Sauce und macht dieses Gericht besonders raffiniert.

Zutaten (4 Personen)

500 g frische Gnocchi

3 rote Chicoréeköpfe (ca. 400 g)

250 g Ricotta

100 ml Sahne

50 g Parmesan, frisch gerieben

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

1 EL Butter

1 Bio–Zitrone (Abrieb)

Frisch geriebene Muskatnuss

Meersalz und schwarzer Pfeffer

Einige Petersilienblätter

Kochutensilien: Grosse Pfanne, Topf, Schaumkelle, Schneidebrett, Reibe, Zestenreibe, Schneebesen

Zubereitung (30 Minuten)

1. Die Chicoréeköpfe längs halbieren und den bitteren Strunk keilförmig herausschneiden. Die Blätter in feine Streifen schneiden und anschliessend quer in kleine Stückchen zerteilen. Die Schalotten und den Knoblauch fein würfeln.

2. In einem grossen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Währenddessen zwei Esslöffel Olivenöl mit der Butter in einer grossen Pfanne erhitzen. Die Schalotten darin glasig dünsten und den Knoblauch kurz mitbraten.

3. Die feinen Chicoréestückchen in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze etwa 3–4 Minuten sanft mitdünsten. Die Sahne angiessen und aufkochen lassen. Den Ricotta einrühren und bei sanfter Hitze zu einer cremigen Sauce verrühren. Den Parmesan unterziehen und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und dem Zitronenabrieb abschmecken.

4. Die Gnocchi ins sprudelnde Wasser geben und garen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausheben und direkt zur Sauce geben. Alles vorsichtig vermengen.

Anrichtetipps

Die Gnocchi in vorgewärmten tiefen Tellern anrichten. Mit etwas frischer Petersilie bestreuen. Ein Hauch Zitronenabrieb und etwas frisch geriebener Parmesan vollenden das Gericht.

Getränkeempfehlung

Ein leichter Vermentino ergänzt mit seinen Zitrus– und Kräuternoten die nussigen Aromen des Chicorées.

Ein spritziger Birnen–Kombucha mit seiner dezenten Säure passt perfekt zu der cremigen Ricotta–Sauce.

Rezeptvariationen

Gebratene Pancettawürfel verleihen dem Gericht eine deftige Note.

Gehackte Walnüsse bilden ein knuspriges Topping.

Von SpotOn vor 1 Stunde
