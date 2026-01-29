Gnocchi in Chicorée-Ricotta-Sauce

3. Die feinen Chicoréestückchen in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze etwa 3–4 Minuten sanft mitdünsten. Die Sahne angiessen und aufkochen lassen. Den Ricotta einrühren und bei sanfter Hitze zu einer cremigen Sauce verrühren. Den Parmesan unterziehen und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und dem Zitronenabrieb abschmecken.