Goldbraune Shortbread-Schnitten mit Nüssen

Diese butterzarten Nuss–Shortbread–Häppchen verbinden schottische Tradition mit einer Mischung aus Pekannüssen, Haselnüssen, Cashews und Mandeln. Mit ihrer feinen, mürben Konsistenz sind sie ein unwiderstehlicher Genuss.
Zutaten (für ein Blech)
300 g Mehl (Type 405)
200 g kalte Butter
80 g Puderzucker
30 g Pekannüsse
30 g Haselnüsse
30 g Cashewkerne
30 g Mandeln
1/2 TL Vanilleextrakt
1 Prise Salz
2 EL Rohrzucker zum Bestreuen
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Rührschüssel, Küchenmaschine oder Handrührgerät, Pfanne, Messer, Kuchengitter
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 160°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Die Nüsse in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun rösten, dabei ständig bewegen, um ein gleichmässiges Bräunen zu gewährleisten. Anschliessend abkühlen lassen.
2. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit dem gesiebten Puderzucker in der Rührschüssel cremig aufschlagen. Den Vanilleextrakt und eine Prise Salz unterrühren, bis eine gleichmässige, helle Masse entsteht.
3. Das Mehl zur Buttermasse geben und alles zu einem glatten, festen Teig verkneten. Dabei nur so lange arbeiten, bis sich alle Zutaten verbunden haben.
4. Den Teig auf das vorbereitete Backblech geben und mit den Händen zu einem gleichmässigen Rechteck von etwa 25 x 35 cm formen. Die Oberfläche mit einer Gabel gleichmässig einstechen und glatt streichen.
5. Die geröstete Nussmischung gleichmässig über die Teigoberfläche verteilen und leicht andrücken. Mit dem Rohrzucker bestreuen, der beim Backen eine goldene Kruste bildet.
6. Das Shortbread im vorgeheizten Ofen 35–40 Minuten backen, bis die Oberfläche goldgelb und die Ränder leicht gebräunt sind. Noch warm in gleichmässige Quadrate von etwa 5 x 5 cm schneiden und vollständig auf dem Blech auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Shortbread–Quadrate auf einer Etagere oder einem Holzbrett anrichten. Für besondere Anlässe können sie mit einem Hauch Puderzucker bestäubt oder mit geschmolzener Schokolade verziert werden.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Portwein entfaltet seine süsslichen Aromen ideal zu den nussigen Häppchen.
Frisch aufgebrühter Rooibos–Tee bringt eine angenehme, leicht süsse Würze ins Spiel.
Rezeptvariationen
Für eine schokoladige Variante können 30 g des Mehls durch Kakaopulver ersetzt und gehackte dunkle Schokolade untergemischt werden.
Mit getrockneten Cranberries oder Rosinen wird das Shortbread fruchtig–süss.