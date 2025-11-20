Guide Michelin: Wie unterscheiden sich die Sterne eigentlich?

Der Guide Michelin ist ohne Frage einer der bekanntesten Restaurantführer weltweit. Wer Spitzenküche geniessen möchte, findet darin Gourmettempel fast überall rund um den Globus. Deshalb ist es für Köche oftmals eine grosse Sache, wenn sie mit ihren Lokalen geführt werden – auch wenn das Restaurant an sich ausgezeichnet wird und nicht der Koch. In Deutschland gibt es derzeit 341 Restaurants, die mindestens einen Michelin–Stern besitzen, darunter zwölf Stück mit der Höchstwertung von drei Sternen. Aber was ist eigentlich der Unterschied bei den Sternen?