Hardy Krüger jr.: Krasse Gewichts-Achterbahn für seine TV-Rollen

Hardy Krüger jr. (55), der Sohn der Filmlegende Hardy Krüger (1928–2022), wurde in Deutschland vor allem für sein Mitwirken in TV–Serien wie «Gegen den Wind» oder «Forsthaus Falkenau» bekannt. Immer wieder wird der charismatische Darsteller jedoch auch für internationale Produktionen gebucht, in denen er ausnahmsweise nicht den netten Liebling aller Schwiegermütter verkörpern muss. So etwa im Jahr 2022 für die britisch–deutsche Fernsehserie «Simon Becketts: Die Chemie des Todes», in der er einen düsteren Kriminellen spielte.