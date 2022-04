Harry und Meghan: Balkon-Comeback beim Platin-Jubiläum der Queen?

Auf dem Balkon versammelt sich die Royal Family Jahr für Jahr, um der traditionsreichen Flugshow zu Ehren der Queen beizuwohnen. Bei den viertägigen Feierlichkeiten anlässlich ihres Platin-Jubiläums in diesem Jahr wird dies am 2. Juni stattfinden. Da Harry und Meghan seit des «Megxit» keine arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie mehr sind, dürften sie zwar nicht mehr an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen. Ein Plätzchen auf dem Balkon habe ihnen die Queen laut des Berichts aber nun zugesichert.