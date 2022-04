Versöhnung im Königshaus?

Harry und Meghan erhalten Balkon-Einladung der Queen

Queen Elizabeth II. feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Ob Harry und Meghan an den Feierlichkeiten teilnehmen würden, war lange unklar. Jetzt sollen aber nicht nur die Wogen geglättet sein, sondern Harry und Meghan auch einen ganz besonderer Platz an der Seite der Queen zu Ehren werden.