Helden der Herbstküche: Dr. Alexa Iwan verrät alles über Kürbisse

Mit dem Beginn der Herbstzeit ziehen Kürbisse in den unterschiedlichsten Formen und Grössen in die Supermärkte ein – und somit auch in unsere Küchen. Gerade jetzt ist die Auswahl im Lebensmitteleinzelhandel besonders gross. Kaufland–Ernährungsexpertin Dr. Alexa Iwan klärt auf Instagram und im Interview über die wertvollen Inhaltsstoffe auf und hat ausserdem Tipps zur Zubereitung, Lagerung und zum Kauf der verschiedenen Kürbisarten parat.