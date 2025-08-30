Helge Schneider wird 70: Leben ohne Noten

Nach einigen Jahren mit seinem Jazz–Trio erschien 1991 sein Debütalbum «Seine grössten Erfolge». Die ersten Kritiken dazu schrieb er selbst, tourte unermüdlich und brachte damit den Stein ins Rollen. Auch weil er musste. Nachdem 1992 sein erstes Kind geboren war, musste er seine Karriere auch aus Existenzangst heraus anschieben. Dem «WDR» sagte er in einer Doku zu seinem 50. Geburtstag: «Ich wusste, dass ich ein guter Musiker bin und dass ich die Leute zum Lachen bringen kann. Das war die einzige Aktie, die ich hatte.» Der Plan ging auf. Schneider vermarktete sich als «singende Herrentorte» und zog mit Quatsch und Jazz immer mehr Aufmerksamkeit auf sich – ganz ohne Regeln und mit der Improvisation als seine Superkraft.