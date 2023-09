Herzhaft oder süss: Drei Süsskartoffel-Rezepte für morgens bis abends

Egal ob als Pommes, im Auflauf oder aus dem Ofen: Süsskartoffeln schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch reicher an Vitaminen als normale Kartoffeln. Die Wunderknolle, die hauptsächlich in wärmeren Ländern der Tropen, Subtropen und gemässigten Zonen angebaut wird, ist reich an Calcium, Magnesium, Vitamin E, Vitamin C und Folsäure. Die orangefarbenen Süsskartoffeln wirken sich positiv auf die Verdauung aus und können das enthaltene Betacarotin in Vitamin A umwandeln, das zellschützend wirkt. Diese drei Rezepte mit Süsskartoffeln sind schnell, einfach und lassen sich den ganzen Tag über geniessen.