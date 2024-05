Hochzeits-Looks 2024: Die schönsten Beauty-Trends für Bräute

Dewy Make–up und auffällige Lippen

Ein weiterer wichtiger Make–up–Trend für Hochzeiten im Jahr 2024 ist der Dewy Look. Leicht feuchtes Make–up liegt absolut im Trend und verleiht der Haut ein jugendliches Strahlen. Highlighter wird gezielt eingesetzt, um bestimmte Bereiche des Gesichts wie die Wangenknochen, den Nasenrücken und das Lippenherz zu betonen und dem Gesicht Dimension zu verleihen. Dieser strahlende Teint bildet die perfekte Basis für auffällige Lippen. Während die Augen oft in sanften Farben gehalten werden, setzen andere im Kontrast dazu auf kräftige Lippenfarben wie klassisches Rot, Beerenrosa oder leuchtendes Korallenrot, um dem Look einen Hauch von Dramatik zu verleihen und die Blicke auf sich zu ziehen.