Hygge aus dem Ofen: Würzige Zimt-Kardamom-Knoten

Diese Zimt–Kardamom–Knoten vereinen die Wärme orientalischer Gewürze mit nordischer Backtradition – und bringen ein Stück «Hygge» direkt auf den Teller. Sie sind das perfekte Gebäck für entspannte Stunden mit Familie, Freunden oder einfach für sich selbst.
Zutaten (ca. 12 Stück)
Für den Teig:
300 g Mehl (Type 405)
150 ml lauwarme Milch
50 g weiche Butter
50 g Zucker
1 Ei (Zimmertemperatur)
1 Päckchen Trockenhefe
1 TL gemahlener Kardamom
1/2 TL Salz
Für die Füllung:
60 g weiche Butter
50 g brauner Zucker
2 TL Zimt
1 TL gemahlener Kardamom
Zum Bestreichen:
1 Eigelb
2 EL Milch
Kochutensilien: Rührschüssel, Handrührgerät mit Knethaken, Nudelholz, Backblech, Backpapier, Teigschaber, Pinsel, Küchentuch
Zubereitung (90 Minuten)
1. Die lauwarme Milch in eine grosse Rührschüssel geben und die Trockenhefe darin auflösen. Zucker, weiche Butter, Ei, Kardamom und Salz hinzufügen. Das Mehl nach und nach einarbeiten und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, der sich vom Schüsselrand löst. Den Teig mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen.
2. Währenddessen die Füllung vorbereiten: Die weiche Butter mit dem braunen Zucker, Zimt und Kardamom zu einer streichfähigen Paste verrühren. Das Backblech mit Backpapier auslegen.
3. Den aufgegangenen Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck von etwa 30 x 40 cm ausrollen. Die Gewürzbutter gleichmässig auf der Teigfläche verstreichen. Den Teig von der langen Seite her aufrollen und in 12 gleich breite Streifen schneiden.
4. Jeden Streifen vorsichtig in die Länge ziehen und zu einem lockeren Knoten schlingen. Die fertigen Knoten mit etwas Abstand auf das Backblech setzen und weitere 20 Minuten gehen lassen.
5. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Eigelb mit Milch verquirlen und die Knoten damit bestreichen. Im vorgeheizten Ofen 15–18 Minuten goldbraun backen, bis sie eine glänzende, karamellbraune Oberfläche zeigen.
Anrichtetipps
Die noch leicht warmen Knoten auf einer Holzplatte oder in einem mit Leinen ausgelegten Brotkorb servieren. Hagelzucker auf die Knoten streuen oder Puderzucker über das Gebäck geben.
Getränkeempfehlung
Eine heisse Butter–Rum–Milch unterstreicht die würzigen Aromen der Knoten und passt in die kalte Jahreszeit.
Klassischer Filterkaffee nach skandinavischer Art bildet einen kräftigen Kontrast zur Süsse des Gebäcks.
Rezeptvariationen
Für eine fruchtige Note können Rosinen oder getrocknete Cranberrys in den Teig eingearbeitet werden.
Ein Guss aus Puderzucker und Orangensaft verleiht den Knoten zusätzliche Frische.