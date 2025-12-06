Hygge aus dem Ofen: Würzige Zimt-Kardamom-Knoten

Zubereitung (90 Minuten)

1. Die lauwarme Milch in eine grosse Rührschüssel geben und die Trockenhefe darin auflösen. Zucker, weiche Butter, Ei, Kardamom und Salz hinzufügen. Das Mehl nach und nach einarbeiten und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, der sich vom Schüsselrand löst. Den Teig mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen.