Inhaftierter Harvey Weinstein wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Klage gegen die Stadt New York

Ansari konnte in seinem Statement nicht umhin, erneut die angeblich schlechte Behandlung seines Mandanten im Gefängnis zu erwähnen. Er vertritt Weinstein nicht nur in seinem bevorstehenden Wiederaufnahmeverfahren wegen Sexualverbrechen, sondern auch in einer neu eingereichten Klage gegen die Stadt New York. Weinstein fordert fünf Millionen US–Dollar Schadensersatz wegen der Bedingungen in Haft. Er leide «unter dem Mangel an angemessener medizinischer Versorgung» und erdulde «beklagenswerte und unmenschliche Bedingungen auf Rikers Island», so Ansari.