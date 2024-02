Superfood oder Zuckerschock?

Ist Hafer wirklich ungesund? Ein Ernährungsexperte klärt auf

Haferflocken galten lange als das Superfood schlechthin. Auf TikTok wird nun plötzlich Kritik laut an Porridge, Hafermilch und Co. Was ist dran? Der Ernährungsexperte Martin Auerswald klärt auf.