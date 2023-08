Jamie Foxx nach Krankheit dankbar: «Ich kann das Licht sehen»

«Ich kann das Licht sehen»: Jamie Foxx ist dankbar

Zu mehreren Fotos, die ihn in einem sommerlichen Outfit in einer Holz-Hütte zeigen, schreibt der 55-Jährige: «Ihr seht einen Mann, der dankbar ist... Endlich fange ich an, mich wie ich selbst zu fühlen... Es war eine unerwartete, dunkle Reise... aber ich kann das Licht sehen.» Ausserdem bedankte er sich bei allen, die ihm gute Besserung sowie «gute Wünsche und Gebete geschickt haben». Dass so viele Leute an ihn gedacht hätten, bedeute ihm sehr viel.