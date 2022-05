Italienisch, brasilianisch oder deutsch - was kommt bei Familie Zarrella eigentlich auf den Tisch? Und wer steht am meisten in der Küche - Jana Ina (45) oder Giovanni (44)? Im Rahmen der «Family Bonding»-Kampagne von Coca-Cola gibt die Moderatorin Einblicke in ihr Familienleben mit Ehemann Giovanni und den beiden gemeinsamen Kindern und verrät ein ganz persönliches Rezept.