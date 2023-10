Was war in der Vergangenheit der grösste Umbruch in Ihrem Leben?

Lafer: Oh, da gab es einige... Der grösste Umbruch aus damaliger Sicht war sicher der Aufbruch in die weite Welt nach meiner Kochlehre in Graz. Ich war ja zuvor fast nur in der Steiermark, mal in der Schweiz bei Verwandten zu Besuch. Und dann nur mit 80 Mark los nach Berlin. Ich war am Anfang komplett überfordert von all den Möglichkeiten. Und ich kannte ja so viele Lebensmittel und Gerichte aus der Sterneküche noch gar nicht. Bei Josef Viehhauser sass ich zum ersten Mal vor einem Hummer und sollte ihn zubereiten. Aber ich war sehr ehrgeizig und habe in jeder freien Minute geübt und ausprobiert, das hat sich ausgezahlt.