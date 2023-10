Keine Couch-Potato mehr: Daniela Katzenberger verrät Abnehmgeheimnis

Daniela Katzenberger (37) hat in den vergangenen Monaten einen Lifestyle–Wandel durchlaufen. Der Reality–Star hat in nur vier Monaten rund zehn Kilo abgenommen. Ihre Followerinnen und Follower fragen sich nun: Wie hat die 37–Jährige das geschafft? In ihrer Instagram–Story klärt Katzenberger auf: Viel Sport und eine Ernährungsumstellung sind das Geheimrezept für ihren Abnehmerfolg.