Krasse Verwandlung: Sacha Baron Cohen zeigt sich als Muskelpaket

Muskel–Transformation dauerte nur drei Wochen

In nur drei Wochen soll er sich in ein Muskelpaket verwandelt haben. Hilfe bei der Transformation bekam er von Promi–Trainer Alfonso Moretti. Wie Cohen dem Magazin erzählte, habe Matthew McConaughey (55) ihn an den Personal Trainer verwiesen. Während des ersten Videocalls musste Cohen dann gleich seinen Körper bis auf die Unterwäsche freilegen. «Er sah aus wie ein Lineal, von Kopf bis Fuss gerade», beschrieb Moretti ihn. Doch durch sein langjähriges Kickboxing machte Cohen es dem Trainer leicht. In ihm habe sich ein Athlet verborgen, urteilte Moretti.