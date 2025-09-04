Kristina Vogel: Vor ihrem Unfall stand sie vor einem Burn-out

Durch den Unfall wisse Vogel, «dass es wichtig ist, dass man physisch und psychisch gesund Erfolge holen kann». Das eine schliesse das andere nicht aus. Für sie sei entschieden worden, Leistungssport nicht so fortführen zu können, wie sie es kannte. Ein Gespräch mit ihrem langjährigen Partner und heutigen Ehemann, den sie im Juli geheiratet hat, brachte eine Befreiung für Vogel. «Als ich da lag und Bibbii gesagt hab, kurz vor der ersten OP: ‹Bibbii, ich höre auf.› Es war, als hätte mir jemand einen Stein von meinen Schultern genommen. Ich habe mich auf einmal so befreit gefühlt, niemandem mehr beweisen zu müssen, was ich kann. Dass es nur noch um mich geht – und nichts anderes mehr.»