Lange Leidensgeschichte: Ozzy Osbourne fürchtete permanente Lähmung

Noch nie habe er über einen so langen Zeitraum das Bett hüten müssen wie in der damaligen Genesungsphase, so der Sänger weiter. Auch für seine Ehefrau Sharon (69) sei dies eine schwere Zeit gewesen. Auf kämpferische Art verkündete Osbourne jedoch: «Ich werde wieder auf Tour gehen, auch wenn es mich verdammt nochmal umbringt.»