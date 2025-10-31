Last-Minute-Backidee: Einfache Halloween-Cupcakes

Zubereitung (75 Minuten)

1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit Papierförmchen bestücken. Die Zartbitterschokolade grob hacken und im Wasserbad bei sanfter Hitze langsam schmelzen, dabei gelegentlich umrühren. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen. In einer grossen Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem braunen Zucker mindestens fünf Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen, bis die Masse hell und luftig wird. Die Eier einzeln unterrühren und nach jeder Zugabe etwa 30 Sekunden weiterrühren, dann den Vanilleextrakt und die geschmolzene Schokolade einarbeiten.