Last-Minute-Backidee: Einfache Halloween-Cupcakes

Wenn die Zeit knapp ist und noch das perfekte Halloween–Dessert fehlt, sind einfache Rezepte gefragt. Diese schokoladigen Cupcakes mit zweifarbigem Frosting gelingen schnell und werden zum Hingucker auf jeder Halloween–Tafel.
Zutaten (für 12 Cupcakes)
Für die Cupcakes:
180 g Mehl (Type 405)
150 g brauner Zucker
40 g Kakaopulver
125 g weiche Butter
2 Eier (Zimmertemperatur)
150 ml Buttermilch
100 g Zartbitterschokolade
1,5 TL Backpulver
1/2 TL Natron
1 TL Vanilleextrakt
1 Prise Salz
Für das Frosting:
400 g Frischkäse (Zimmertemperatur)
200 g weiche Butter
300 g Puderzucker
2 TL Vanilleextrakt
Violette Lebensmittelfarbe
Orangene Lebensmittelfarbe
Für die Dekoration (optional):
50 g Halloween–Zuckerstreusel (Fledermäuse, Kürbisse, Sterne)
Essbare Glittersterne in Silber
Kochutensilien: Muffinblech, Papierförmchen, Handrührgerät, 3 Rührschüsseln, Teigschaber, Wasserbad, 2 Spritzbeutel, Sterntülle, Messer, Messbecher, Küchenwaage
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit Papierförmchen bestücken. Die Zartbitterschokolade grob hacken und im Wasserbad bei sanfter Hitze langsam schmelzen, dabei gelegentlich umrühren. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen. In einer grossen Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem braunen Zucker mindestens fünf Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen, bis die Masse hell und luftig wird. Die Eier einzeln unterrühren und nach jeder Zugabe etwa 30 Sekunden weiterrühren, dann den Vanilleextrakt und die geschmolzene Schokolade einarbeiten.
2. In einer separaten Schüssel Mehl, Kakaopulver, Backpulver, Natron und Salz gründlich vermischen und durch ein feines Sieb streichen, um eine gleichmässige Konsistenz zu erhalten. Diese Zutaten abwechselnd mit der Buttermilch unter die Schokoladen–Butter–Masse heben. Den Teig gleichmässig auf die Förmchen verteilen, etwa zwei Drittel der Höhe füllen, und im vorgeheizten Ofen 18–22 Minuten backen, bis die Oberfläche matt aussieht und ein Holzstäbchen mit wenigen feuchten Krümeln herauskommt.
3. Die Muffins in den Förmchen etwa zehn Minuten auf einem Kuchengitter abkühlen lassen, dann vorsichtig aus dem Blech nehmen und vollständig auskühlen lassen. Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit dem gesiebten Puderzucker in einer grossen Schüssel drei Minuten cremig schlagen. Den Frischkäse löffelweise auf niedriger Stufe unterrühren und den Vanilleextrakt hinzufügen.
4. Das Frosting in zwei gleich grosse Portionen teilen und in separate Schüsseln füllen. In die eine Hälfte die violette Lebensmittelfarbe tropfenweise unterrühren, bis ein kräftiges Lila entsteht. In die andere Hälfte die orangene Lebensmittelfarbe einarbeiten. Beide Frostings noch einmal kurz aufschlagen, damit die Farbe gleichmässig verteilt ist und die Konsistenz luftig bleibt.
5. Zwei Spritzbeutel mit Sterntülle vorbereiten und jeweils eine Farbe einfüllen, dann die Beutel auf einer Seite des Muffins ansetzen und spiralförmig nach oben spritzen, sodass zwei Farbwirbel entstehen.
6. Die Cupcakes optional mit Halloween–Zuckerstreuseln wie kleinen Fledermäusen, Kürbissen oder Sternen dekorieren.
Anrichtetipps
Die Halloween–Cupcakes auf einer schwarzen Schieferplatte oder einem weissen Keramiktablett anrichten. Zwischen den Cupcakes künstliche Spinnenweben aus Zuckerwatte oder violettes Papier–Konfetti drapieren. Kleine Kürbisse aus Marzipan oder Fondant sorgen für zusätzliches Halloween–Ambiente.
Getränkeempfehlung
Ein fruchtiger Sangria mit Rotwein, Orangensaft, Apfelstücken und einem Hauch Zimt harmoniert wunderbar mit den schokoladigen Aromen und greift die orangene Farbe des Frostings auf.
Ein leicht gewürzter Kirschsaft–Punsch mit einem Spritzer Limettensaft und einem Schuss Granatapfelsaft sorgt für schaurig–schönen Genuss.
Rezeptvariationen
Ein Teelöffel Espressopulver im Teig verstärkt das Schokoladenaroma der Cupcakes.
Statt zweifarbigem Frosting lässt sich auch eine Variante mit drei Farben gestalten, indem zusätzlich schwarzes Frosting mit Aktivkohle oder schwarzer Lebensmittelfarbe hergestellt wird.