Mette-Marit in Bergen: Erster Auftritt nach Anklage gegen Sohn Marius

Es wird erwartet, dass sich Høiby ab Mitte Januar 2026 in einem rund sechswöchigen Prozess vor Gericht verantworten muss. «Es ist Sache der Gerichte, sich mit diesem Fall zu befassen und zu einer Entscheidung zu kommen», hiess es in einem Statement des Palastes. Darüber hinaus habe man «nichts hinzuzufügen». Kurz darauf erklärte Haakon laut «Se og Hør»: «Nun ist klar, wie die Anklage lautet. Jetzt liegt es am Gericht, über den Ausgang zu entscheiden. [...] Wir konzentrieren uns darauf, unsere Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen. Für alle, die in diese Angelegenheit verwickelt sind, ist dies ohne Zweifel eine herausfordernde und schwierige Situation.»