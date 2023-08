Michael Mittermeier eröffnet Comedy-Club in München

«Grosse Überraschung, grosse Neuigkeiten», kündigt der Komiker an und gibt dabei erste Einblicke in die Location, für die seinen Worten zufolge noch einige Umbaumassnahmen anstehen. Er selbst werde zum Start und in den ersten Tagen in jedem Fall mit dabei sein. Die grosse Eröffnung werde dann am 12. Oktober mit «illustren Überraschungsgästen» über die Bühne gehen. In einem weiteren Statement erklärt Mittermeier seine Beweggründe für die Gründung: «München hat mittlerweile eine quirlige Comedy-Szene. Auf vielen Open Mics können sich junge Künstlerinnen und Künstler ausprobieren, ihr Material testen und erste abendfüllende Programme entwickeln.»