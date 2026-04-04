Michael Mittermeier über vier Totgeburten - und wie Comedy ihm half

Er beobachtete: «Das Tolle ist, die Leute gehen die Reise mit.» Er führe sie in ein Tief, aus dem er sie aber wieder heraushole. Zwei Minuten später würden die Menschen lachen «und ich auch. Und ich muss es nicht künsteln. Weil Humor und Tragik liegen so nah beieinander». Er sehe, dass auch viele Menschen aus dem Publikum betroffen seien. Aber über das Thema werde nie gesprochen. Vor allem nicht bei Männern, die vermeintlich «keinen Bezug» gehabt hätten. «Doch», sagte er. «Ab dem ersten Moment war das mein Kind und unser Kind.»