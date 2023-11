Millennial-Burnout: «Oftmals sind bereits Schüler betroffen»

Warum sind Millennials häufig burnout–gefährdet?

Dr. Torsten Grüttert: Untersuchungen weisen in der Tat darauf hin, dass das Burnout–Syndrom bei der Millennial–Generation besonders stark zunimmt. Man vermutet dafür verschiedene Gründe, unter anderem die zunehmende Unsicherheit in Beruf und Privatleben, aber auch in finanzieller Hinsicht. Nicht nur im Job ist längst nicht mehr alles so sicher und planbar wie früher. Zu den Zukunftsängsten kommen eine wachsende Komplexität der täglichen Aufgaben, die «Pflicht» permanenter Erreichbarkeit sowie eine viele Menschen verunsichernde Digitalisierung in allen Bereichen. Davon abgesehen nimmt auch bei noch jüngeren Menschen das Burnout–Syndrom zu. Oftmals sind bereits Schüler betroffen.