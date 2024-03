Minus sechs Kilo: So hat «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi abgenommen

«Nach dieser Bemerkung des Mannes auf dem Golfplatz im Dezember 2023 – ‹Ach, Sie sind›s, Herr Llambi. Mensch, ich dachte, sie wären schlanker‹ – kam der Moment, in dem ich dachte: Euch werde ich›s noch mal zeigen!», erinnert er sich an den Wendepunkt. Wie er «Bild.de» weiter erzählte, habe er sich einfach nicht mehr gut gefühlt. «Ich wollte meinen Körper für mich optimieren und etwas fitter werden», so der gebürtige Duisburger.