«Muss mir Zeit nehmen»: Shawn Mendes sagt Rest seiner Welt-Tournee ab

Auch Konzerte in Deutschland abgesagt

Nach den bereits gecancelten Auftritten in Nordamerika müsse er nun auch den Rest seiner Tour-Daten absagen. Unter anderem waren noch Auftritte in Grossbritannien sowie in Europa geplant. In Deutschland hätte Mendes im kommenden Jahr in München, Berlin und Hamburg auf der Bühne gestanden. «Wir hatten gehofft, dass ich nach einer dringend benötigten Auszeit mit den restlichen Terminen weitermachen könnte, aber zu diesem Zeitpunkt muss ich meine Gesundheit an erster Stelle setzen.»