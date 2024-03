Nach Bauch-OP: Erstes Foto von Prinzessin Kate aufgetaucht

Wilde Spekulationen um Gesundheitszustand

Da das Königshaus in den vergangenen Tagen und Wochen keine detaillierten Informationen über Kates Operation und ihren Gesundheitszustand herausgegeben hat, kursierten zuletzt viele Gerüchte. Darauf reagierte in der vergangenen Woche sogar ein offizieller Sprecher. Mit Blick auf den so wahrgenommenen «Wahnsinn der sozialen Medien» hiess es: «Wir waren von Anfang an sehr deutlich damit, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern ausser Gefecht ist, und der Kensington Palast wird nur dann informieren, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt.» Prinzessin Kate soll sich jedoch «weiterhin gut erholen», wie der Kensington Palast noch mitteilte.