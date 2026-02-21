Nach britischer Art: Buttrige Scones mit Schokostückchen

Perfekt für den Tee am Nachmittag: Diese Scones mit zartschmelzenden Schokoladentröpfchen sind unkompliziert und begeistern einfach immer. Die Kombination aus buttrigem Teig und herber Schokolade macht diese britische Spezialität unwiderstehlich.
Zutaten (für ein Blech, 8 Stück)
300 g Mehl (Type 405)
80 g kalte Butter
60 g Zucker
150 ml kalte Buttermilch
1 Ei (Zimmertemperatur)
100 g Schokoladentröpfchen (Zartbitter)
2 TL Backpulver
1/2 TL Natron
1 Prise Salz
1 TL Vanilleextrakt
1 Eigelb und 1 EL Milch zum Bestreichen
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Rührschüssel, Teigschaber, Ausstecher (6 cm) oder Messer, Backpinsel, Küchenwaage, Messbecher
Zubereitung (30 Minuten)
1. Den Backofen auf 200°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. In einer grossen Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Zucker und Salz gründlich vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen rasch in die Mehlmischung einarbeiten, bis eine krümelige Konsistenz entsteht.
2. Die Schokoladentröpfchen unter die Mehl–Butter–Mischung heben. In einer kleinen Schüssel die Buttermilch mit dem Ei und dem Vanilleextrakt verquirlen. Die flüssigen Zutaten zur Mehlmischung geben und mit einem Teigschaber zügig vermengen, bis ein weicher, leicht klebriger Teig entsteht. Den Teig nicht zu lange kneten, da er sonst zäh wird.
3. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 2,5 cm dick formen – nicht mit dem Nudelholz ausrollen, sondern sanft mit den Händen zurechtdrücken, um die luftige Struktur zu bewahren. Den Teig in acht Stücke teilen.
4. Die Scones mit etwas Abstand auf das Backblech setzen. Das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Oberflächen dünn bestreichen, was ihnen beim Backen einen appetitlich goldenen Glanz verleiht. Im vorgeheizten Ofen 12–15 Minuten backen, bis die Scones hoch aufgegangen und gleichmässig gebräunt sind. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Scones auf einer Etagere oder einem Holzbrett servieren. Dazu kleine Schälchen mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade reichen, ganz nach britischer Tradition. Wer es simpler mag, bestäubt die Scones lediglich mit etwas Puderzucker.
Getränkeempfehlung
Ein kräftiger Earl Grey mit einem Schuss Milch betont den britischen Charakter der Scones.
Ein Glas Prosecco passt hervorragend als elegante Begleitung zu den buttrigen Scones.
Rezeptvariationen
Statt Zartbitter–Schokolade können weisse Schokoladenstückchen mit getrockneten Cranberrys kombiniert werden, was eine fruchtig–süsse Variante ergibt.
Mit einem Teelöffel Orangenabrieb im Teig erhalten die Scones eine zitrusfrische Note, die besonders gut mit der Schokolade harmoniert.